Мэрию Парижа оштрафовали за то, что в ее руководстве слишком много женщин
- Азия и мир, общество
- 15:29, 17 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Министерство государственной службы Франции наложило на мэрию Парижа штраф в 90 тыс. евро за нарушение закона 2013 года о гендерном равенстве, сообщает ВВС.
В 2018 году руководящие должности в столичной администрации получили 11 женщин и пять мужчин. Таким образом, доля женщин составила 69%. Согласно закону, лица одного пола не должны получать более 60% назначений.
Социалистический мэр Парижа Анн Идальго назвала штраф «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным», и заявила, что счастлива получить его.
«Руководство мэрии вдруг оказалось чересчур феминистским», - саркастически заявила она на совещании со своими сотрудниками.