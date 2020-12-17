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  17 декабря 2020
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Мэрию Парижа оштрафовали за то, что в ее руководстве слишком много женщин
мэрия Парижа
мэрия Парижа
// AFP

CentralAsia (CA) -  Министерство государственной службы Франции наложило на мэрию Парижа штраф в 90 тыс. евро за нарушение закона 2013 года о гендерном равенстве, сообщает ВВС.

В 2018 году руководящие должности в столичной администрации получили 11 женщин и пять мужчин. Таким образом, доля женщин составила 69%. Согласно закону, лица одного пола не должны получать более 60% назначений.

Социалистический мэр Парижа Анн Идальго назвала штраф «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным», и заявила, что счастлива получить его.

«Руководство мэрии вдруг оказалось чересчур феминистским», - саркастически заявила она на совещании со своими сотрудниками.

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