Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 15:37, 17 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Тест на COVID-19 Макрон сдал после появления первых симптомов.
В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно, говорится в сообщении.