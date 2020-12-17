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  17 декабря 2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Тест на COVID-19 Макрон сдал после появления первых симптомов.

В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно, говорится в сообщении.

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