Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Тест на COVID-19 Макрон сдал после появления первых симптомов.



В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно, говорится в сообщении.