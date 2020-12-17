Вузы Узбекистана запасутся лекарствами от коронавируса для студентов и сотрудников

- Узбекистан, общество
- 15:39, 17 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Вузы Узбекистана закупят гидроксихлорохин и цинк для профилактики коронавируса у студентов и преподавателей, сообщили местные СМИ, ссылаясь на юриста и блогера Хушнудбека Худойбердиева.
По словам Худойбердыева, министры здравоохранения и высшего и среднего специального образования подписали совместное постановление о защите студентов и сотрудников вузов от коронавирусной инфекции. Согласно документу, студентам и сотрудникам вузов необходимо для профилактики принимать препараты гидроксихлорохин и цинк, а при обнаружении или подозрении на коронавирус лечиться дополнительными лекарствами.
Сообщается, что затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.