В Ашхабаде женщину с двумя детьми в холод выселили на улицу (видео)

CentralAsia (TM) - Жительница Ашхабада с двумя детьми вынуждена зимой жить на улице.

Как сообщает turkmen.news, потеряв веру в справедливость суда и не рассчитывая на чиновников, женщина записала видеообращение к президенту страны как к гаранту конституции и защитнику прав своих граждан.

Мать, одну воспитывающую своих дочерей, выселили, а попросту выбросили на улицу вечером 14 декабря. Чтобы освободить жилье, в котором они прожили 19 лет, Анна, Сельби и Хесел до часу ночи выносили в подъезд все нажитое имущество. Женщина уверена, что охотниками за их квартирой являются риэлторы. Анна надеется, что и на них можно найти управу, но сделать это может, наверное, только глава государства.

Температура воздуха в эти дни в Ашхабаде едва поднимается до 8-10 градусов, а в ночное время и вовсе опускается до отметки -3 градуса.