Король Швеции признал, что страна не справилась с пандемией

Палаточные госпитали в Гетеборге

CentralAsia (CA) - Король Швеции Карл XVI Густав выступил на Шведском телевидении и охарактеризовал уходящий 2020 год как «ужасный».



По мнению короля, Швеция не справилась с главной задачей в период пандемии — спасти как можно больше жизней. «Считаю, мы потерпели неудачу. Многие умерли, и это ужасно. Это причиняет боль каждому из нас», - сказал он.



В Швеции более 7 тысяч человек скончались от коронавируса, и многим даже не удалось попрощаться с родными. По мнению короля, это сильно травмировало многих шведов.

Швеция является одной из немногих стран, которая использовала в борьбе с распространением коронавируса мягкие меры.



Швеция имела либеральное отношение к борьбе с пандемией, предпочитая карантину - путь естественной выработки иммунитета среди населения. Ее меры были сосредоточены на добровольном социальном дистанцировании для людей.