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  17 декабря 2020
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Король Швеции признал, что страна не справилась с пандемией
Палаточные госпитали в Гетеборге
Палаточные госпитали в Гетеборге

CentralAsia (CA) -  Король Швеции Карл XVI Густав выступил на Шведском телевидении и охарактеризовал уходящий 2020 год как «ужасный».

По мнению короля, Швеция не справилась с главной задачей в период пандемии — спасти как можно больше жизней. «Считаю, мы потерпели неудачу. Многие умерли, и это ужасно. Это причиняет боль каждому из нас», - сказал он.

В Швеции более 7 тысяч человек скончались от коронавируса, и многим даже не удалось попрощаться с родными. По мнению короля, это сильно травмировало многих шведов.

Швеция является одной из немногих стран, которая использовала в борьбе с распространением коронавируса мягкие меры.

Швеция имела либеральное отношение к борьбе с пандемией, предпочитая карантину - путь естественной выработки иммунитета среди населения. Ее меры были сосредоточены на добровольном социальном дистанцировании для людей.

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