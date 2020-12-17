Узбекистан сократил экспорт газа в текущем году на 78%

CentralAsia (UZ) - В этом году из-за падения спроса со стороны основных потребителей узбекского газа наблюдалось сокращение объема экспорта на 78% относительно 9 месяцев 2019 года. Об этом говорится в публикации ЦБ «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Республики Узбекистан».



В материале отмечается, что объем экспорта товаров по сравнению 9 месяцев 2019 года остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года. Доля золота и газа в экспорте равна 54% и 3% соответственно.

При этом, в связи с резким снижением мировых цен на энергоносители и падения спроса со стороны основных потребителей наблюдалось сокращение объема экспорта газа на 78% относительно 9 месяцев 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот по торговле товарами (с учетом золота и корректировок) составил 24,3 млрд долларов (26,2 млрд долларов за 9 месяцев в 2019 году). При этом, объемы экспорта и импорта составили 10,8 млрд долларов и 13,6 млрд долларов соответственно. В связи с этим, дефицит торгового баланса по товарам был равен 2,8 млрд долларов.

Доля сырьевых товаров (золота и природного газа) в совокупном объеме экспорта за 9 месяцев составила 57%, из которых 54% приходится на золото и 3% – на природный газ. При этом, из общего объема экспорта природного газа 94% приходится на Китай, 5% – на Таджикистан и 1% – на Кыргызстан.

Накануне, 16 декабря, в ходе совещания Шавкат Мирзиёев дал указание правительству сократить экспорт газа и направить его для нужд населения.

Это впервые, когда Мирзиёев обратил внимание проблеме нехватки газа с тех пор, как в ноябре в стране возник острый дефицит газа и электроэнергии. Перед тем, как стать президентом в декабре 2016 года, Мирзиёев пообещал решить проблемы поставок населению газа и электричества. Однако за прошедшее время ситуация не изменилась в лучшую сторону, а в этом году резкое похолодание привело к серьезному кризису в сфере энергетики.

Акции протеста населения, оставшегося без тепла и света, наблюдались в этом году в ряде регионов, в том числе в Андижане и Бухаре.

По словам Мирзиёева, стране не хватает 20 миллионов кубометров газа в сутки. Президент сказал, что поручил правительству сократить экспорт газа. По его словам, на нужды населения будет направлено дополнительно 7-8 миллионов кубометров газа в сутки.