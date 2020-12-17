Города Центральной Азии в мировом рейтинге по индексу качества воздуха (список)
- Азия и мир, общество
- 16:40, 17 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Столица Кыргызстана — город Бишкек сегодня возглавил рейтинг швейцарской компании IQAir, которая составляет список самых загрязненных городов мира в реальном времени.
На 16:40 17 декабря в первую десятку городов с самым загрязненным воздухом входят:
- Бишкек (Кыргызстан) — 268
- Сараево (Босния и Герцеговина) — 193
- Дакка (Бангладеш) — 193
- Дели (Индия) — 184
- Лахор (Пакистан) — 180
- Краков (Польша) — 172
- Мумбаи (Индия) — 168
- Калькутта (Индия) — 162
- Белград (Сербия) — 158
- Варшава (Польша) — 157.
Из Центральной Азии в первую десятку входит только Бишкек. Столица Казахстана — Нур-Султан находится на 23-м месте, Ташкент — на 21-м. Столицы или другие крупные города Туркменистана и Таджикистана отсутствуют в рейтинге.
В списке указаны около 100 городов.