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  17 декабря 2020
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Города Центральной Азии в мировом рейтинге по индексу качества воздуха (список)

CentralAsia (CA) -  Столица Кыргызстана — город Бишкек сегодня возглавил рейтинг швейцарской компании IQAir, которая составляет список самых загрязненных городов мира в реальном времени.

На 16:40 17 декабря в первую десятку городов с самым загрязненным воздухом входят:

  • Бишкек (Кыргызстан) — 268
  • Сараево (Босния и Герцеговина) — 193
  • Дакка (Бангладеш) — 193
  • Дели (Индия) — 184
  • Лахор (Пакистан) — 180
  • Краков (Польша) — 172
  • Мумбаи (Индия) — 168
  • Калькутта (Индия) — 162
  • Белград (Сербия) — 158
  • Варшава (Польша) — 157.

Из Центральной Азии в первую десятку входит только Бишкек. Столица Казахстана — Нур-Султан находится на 23-м месте, Ташкент — на 21-м. Столицы или другие крупные города Туркменистана и Таджикистана отсутствуют в рейтинге.

В списке указаны около 100 городов.

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