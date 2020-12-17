Города Центральной Азии в мировом рейтинге по индексу качества воздуха (список)

CentralAsia (CA) - Столица Кыргызстана — город Бишкек сегодня возглавил рейтинг швейцарской компании IQAir, которая составляет список самых загрязненных городов мира в реальном времени.

На 16:40 17 декабря в первую десятку городов с самым загрязненным воздухом входят:

Бишкек (Кыргызстан) — 268

Сараево (Босния и Герцеговина) — 193

Дакка (Бангладеш) — 193

Дели (Индия) — 184

Лахор (Пакистан) — 180

Краков (Польша) — 172

Мумбаи (Индия) — 168

Калькутта (Индия) — 162

Белград (Сербия) — 158

Варшава (Польша) — 157.

Из Центральной Азии в первую десятку входит только Бишкек. Столица Казахстана — Нур-Султан находится на 23-м месте, Ташкент — на 21-м. Столицы или другие крупные города Туркменистана и Таджикистана отсутствуют в рейтинге.

В списке указаны около 100 городов.