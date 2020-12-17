В Каракалпакстане женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат

- Узбекистан, общество
- 17:09, 17 декабря 2020
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|Продолжение: В Андижане люди перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством (видео)
|Предыстория: В Бухарской области жители перекрыли дорогу из-за проблем с газом (видео)
CentralAsia (UZ) - Утром 17 декабря в Нукусе (Каракалпакстан) женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат за общественные работы летом во время карантина, сообщила «Газета.uz».
По данным источников издания в Нукусе, женщины вышли на один из центральных перекрестков — улицы А. Досназарова и М. Жуманазарова — и встали напротив городского центра содействия занятости населения. Позже их приняли в хокимияте города.
Ранее жители махалли в Андижане и двух районах Бухарской области перекрывали дороги с требованием решить проблемы с поставкой электричества и газа.