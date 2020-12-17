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  17 декабря 2020
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Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов американских спецслужб
// РИА Новости / Михаил Климентьев

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин сегодня, 17 декабря проводит большую ежегодную пресс-конференцию.

Комментируя публикации про оппозиционера Алексея Навального, Путин назвал расследования об инциденте с отравлением легализацией материалов американских спецслужб.

«Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб», - заявил Путин.

По его словам, Навальный пользуется поддержкой иностранных спецслужб.
«Но если это так, а это так, я вас уверяю, то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае», - сказал президент.

«Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это, и знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее», - добавил Путин.

Президент отметил, что если Навального и хотели отравить, то «наверное, довели бы до конца». «А так жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду», - сказал президент.

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