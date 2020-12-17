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  17 декабря 2020
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ВОЗ отправит в Китай международную комиссию для расследования происхождения COVID-19

CentralAsia (CA) -  В начале января 2021 года Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай международную комиссию для расследования происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Миссия будет состоять из 12-15 экспертов из разных стран. Свои заключения они будут основывать на собственных наблюдениях, а также на образцах, собранных у животных и людей китайскими специалистами.

Представитель Дании Теа Фишер рассказала, что командировка продлится шесть недель, включая две недели изоляции по прибытии. По ее словам, если китайские коллеги к их приезду завершат анализ собранных материалов, комиссия сможет сразу приступить ко второму этапу расследования, пишет ВВС.

О первых случаях пневмонии неясного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили ВОЗ 31 декабря прошлого года. Сразу был закрыт продовольственный рынок, ставший, как считали на тот момент, эпицентром распространения нового типа вируса.

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