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  17 декабря 2020
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Таможенники обнаружили в аэропорту Ташкента у пассажира «золотой магнитофон»

CentralAsia (UZ) -  Пассажир, прибывший на днях в международный аэропорт Ташкента, пытался нелегально провезти почти полкило золота. Ювелирные украшения он спрятал в автомобильный магнитофон и оборудование для зарядки аккумуляторной батареи. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Узбекистана.

Контрабандное золото обнаружили во время сканирования багажа гражданина А.Э. сотрудники Специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО».

В ходе таможенного досмотра, проведенного в установленном порядке, выяснилось, что пассажир вез в багаже автомобильный магнитофон и оборудование для зарядки аккумуляторной батареи с золотой «начинкой». Внутри были спрятаны ювелирные украшения общим весом 481 грамм. Эксперты оценили их стоимость в 144,3 миллиона сумов ($13,8 тыс).

В Узбекистане действуют предельные нормы беспошлинного ввоза ювелирных изделий из металлов и камней, согласно которым физическим лицам разрешено ввозить в страну не более 65 грамм драгоценностей.

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