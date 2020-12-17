Таможенники обнаружили в аэропорту Ташкента у пассажира «золотой магнитофон»

CentralAsia (UZ) - Пассажир, прибывший на днях в международный аэропорт Ташкента, пытался нелегально провезти почти полкило золота. Ювелирные украшения он спрятал в автомобильный магнитофон и оборудование для зарядки аккумуляторной батареи. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Узбекистана.



Контрабандное золото обнаружили во время сканирования багажа гражданина А.Э. сотрудники Специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО».

В ходе таможенного досмотра, проведенного в установленном порядке, выяснилось, что пассажир вез в багаже автомобильный магнитофон и оборудование для зарядки аккумуляторной батареи с золотой «начинкой». Внутри были спрятаны ювелирные украшения общим весом 481 грамм. Эксперты оценили их стоимость в 144,3 миллиона сумов ($13,8 тыс).

В Узбекистане действуют предельные нормы беспошлинного ввоза ювелирных изделий из металлов и камней, согласно которым физическим лицам разрешено ввозить в страну не более 65 грамм драгоценностей.