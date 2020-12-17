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  17 декабря 2020
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Мигрантов из Узбекистана, ранее работавших на стройках, могут привлечь к работе в РФ

CentralAsia (UZ) -  Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел встречу с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым, сообщила пресс-служба ведомства.

Одной из основных тем обсуждения стало расширение сотрудничества двух профильных ведомств России и Узбекистана. Особое внимание было уделено подготовке к заключению Меморандума о сотрудничестве министерств строительства между странами, подписать который планируется во время встречи глав двух правительств.

Ирек Файзуллин подчеркнул важность российско-узбекского сотрудничества в строительной сфере, а также обмена опытом и новыми решениями.

Глава дипломатической миссии Узбекистана, в свою очередь, отметил заинтересованность узбекской стороны в изучении подходов к техническому регулированию в сфере строительства и планирования территорий.

Во время переговоров стороны обсудили возможность привлечения к работе на территории Российской Федерации трудовых мигрантов, ранее задействованных в сферах строительства.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшей проработке Минстроем России и Минстроем Узбекистана перечня совместных проектов и привлечения заинтересованных организаций.

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