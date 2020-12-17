В Ташкенте презентовали новые локомотивы, поставленные из Китая

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 17 декабря, в Ташкенте состоялась торжественная церемония презентации новых грузовых и грузо-пассажирских локомотивов поставленных из Китая, в рамках реализации проекта «Обновление парка локомотивов путем приобретения локомотивов» с участием Азиатского банка развития. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Как отметил Хуснутдин Хасилов, председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари», это уже "четвёртое поколение электровозов, являющихся самыми современными и сборка которых осуществлена по заказу АО «Узбекистон темир йуллари», с учётом климатических условий нашего региона и его географических особенностей со сложным горным рельефом".

"Эти электровозы являются очень мощными и локомотивные бригады уже оценили новые возможности. Каждый из этих электровозов после пуско-наладочных работ выходит на обкатку – это предварительные испытания, которые сопряжены с реальными перевозками. Можно сказать, тем самым они уже начали работать. До сегодняшнего дня, два новых грузовых локомотива уже доставили 6,5 тысяч тонн груза из Ташкента в Джиззак и 4,5 тысячи тонны груза были доставлены в Кашкадарьинскую область по самым сложным горным железнодороджным участкам. Через 7-10 дней каждый из уже поставленных локомотивов начнёт работать на полную эксплуатационную мощность", - сказал Х.Хасилов.

Как сообщается, новые локомотивы отличаются от своих предшественников, которые были закуплены в предыдущие годы тем, что они значительно мощнее и тем, что являются двухсекционными – 8-ми осный грузопассажирский (9,600 кВт) и 12-ти осный грузовой (14,400 кВт) электровозы. Эксплуатационный срок службы каждого локомотива 40 лет.

Всего доставят 30 электровозов китайской государственной холдинговой компании China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Group).

В настоящее время в локомотивном парке АО “Узбекистон темир йуллари” обновлено свыше 50 процентов имеющихся локомотивов.