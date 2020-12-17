[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев коронавируса Узбекистане достигло 75 538
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  По итогам 16 декабря количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 75 538 , сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки выявлено 142 новых случая COVID-19. До настоящего времени 72 810 пациентов выздоровели, средний уровень излечения - 97%.

Общее число летальных исходов в печальной статистике пандемии составляет 612.

2116 пациентов в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них 171 находятся в тяжелом состоянии, а 33 - в крайне тяжелом.

Новости по теме:

print
  • В Андижане женщина пыталась продать своего младенца за $5200
  • Король Швеции признал, что страна не справилась с пандемией
  • В России за сутки коронавирус выявлен у более 28 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com