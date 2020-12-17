Число случаев коронавируса Узбекистане достигло 75 538

- Узбекистан, общество
- 21:23, 17 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По итогам 16 декабря количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 75 538 , сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки выявлено 142 новых случая COVID-19. До настоящего времени 72 810 пациентов выздоровели, средний уровень излечения - 97%.
Общее число летальных исходов в печальной статистике пандемии составляет 612.
2116 пациентов в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них 171 находятся в тяжелом состоянии, а 33 - в крайне тяжелом.