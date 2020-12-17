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  17 декабря 2020
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В Ашхабаде ужесточен контроль за студентами, проживающими в общежитиях

CentralAsia (TM) -  По данным издания "Хроники Туркменистана", обучение в вузах Ашхабада проходит в две смены. В первую половину дня учатся проживающие в городе студенты, в том числе приезжие, живущие у родственников, во вторую – студенты, проживающие в общежитиях.

По мнению туркменских инфекционистов общежития, могут быть рассадниками (очагами) инфекционных заболеваний. С учетом их мнения в ноябре, после возвращения из регионов студентов старших курсов, Министерство образования приняло решение о раздельном обучении в вузах.

Также ужесточен контроль за проживающими в общежитиях студентами. Выходить из общежития им разрешено только на учебу, для участия в официальных мероприятиях и для приобретения товаров повседневного потребления.

Такие правила действуют, в частности, в общежитии Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.

Как сообщалось ранее, 11 декабря из общежития Государственного института культуры с высокой температурой забрали трех студентов 3 курса. После этого всех проживающих в общежитии студентов обязали пройти тест на COVID-19.

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