В Ашхабаде ужесточен контроль за студентами, проживающими в общежитиях

CentralAsia (TM) - По данным издания "Хроники Туркменистана", обучение в вузах Ашхабада проходит в две смены. В первую половину дня учатся проживающие в городе студенты, в том числе приезжие, живущие у родственников, во вторую – студенты, проживающие в общежитиях.



По мнению туркменских инфекционистов общежития, могут быть рассадниками (очагами) инфекционных заболеваний. С учетом их мнения в ноябре, после возвращения из регионов студентов старших курсов, Министерство образования приняло решение о раздельном обучении в вузах.

Также ужесточен контроль за проживающими в общежитиях студентами. Выходить из общежития им разрешено только на учебу, для участия в официальных мероприятиях и для приобретения товаров повседневного потребления.

Такие правила действуют, в частности, в общежитии Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.

Как сообщалось ранее, 11 декабря из общежития Государственного института культуры с высокой температурой забрали трех студентов 3 курса. После этого всех проживающих в общежитии студентов обязали пройти тест на COVID-19.