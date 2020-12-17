Число зараженных коронавирусом в США превысило 17 млн
- Азия и мир, общество
- 22:22, 17 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Количество случаев коронавируса в США превысило 17 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
На 17 декабря в США зарегистрировано 17 000 408 человек, инфицированных COVID-19, скончались 307 770 человек.
Большинство случаев коронавируса выявлено в США, Индии и Бразилии.
ТОП-10 стран с наибольшим количеством зараженных:
- США — 17 млн:
- Индия — 9,9 млн;
- Бразилия — 7 млн;
- Россия — 2,7 млн;
- Франция — 2,4 млн;
- Турция — 1,9 млн;
- Великобритания — 1,9 млн;
- Италия — 1,8 млн;
- Испания — 1,7 млн;
- Аргентина — 1,5 млн.