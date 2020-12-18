Монголия намерена создать собственный экипаж из монгольских моряков на судах под своим флагом

CentralAsia (MNG) - 17 декабря 2020 года проект закона о ратификации поправок к Международной конвенции по стандартизации, сертификации и сменным операциям моряков был обсужден и одобрен большинством депутатов парламента Монголии.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает определённые права для государств, не имеющих выхода к морю, т. е. государств, которые не имеют морского побережья:

Они имеют право на доступ к морю в целях осуществления прав, предусмотренных в настоящей Конвенции, в том числе прав, относящихся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. С этой целью они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением.

В последние годы Монголия изо всех сил стремится пользоваться этим правом. По словам министра дорожно-транспортного развития Л.Халтара, сейчас 352 судов в морях плавают под монгольским флагом.

Одиннадцать монгольских моряков проходят обучение в Южной Корее. По завершении обучения они получат право работать на любом международном судне. Один из них, Э.Энхбаяр, уже назначен инженером двигателя III-й степени на корейском судне «Jupiter Ace». И еще двое курсантов, Б.Далайбаяр и Х.Баярбат, также проходят практику на этом судне.

«Монгольские моряки обучаются в Южной Корее и России. Наши моряки скоро будут в открытом море после получения заказов от 80 человек в год. Основная цель нашей отрасли — транспортировать продукцию горнодобывающей промышленности на рынки третьих стран нашими собственными суднами с нашим флагами», сказал Л.Халтар, министр дорожно-транспортного развития Монголии.

«Монголия обладает богатыми горнорудными ресурсами, в том числе неисчерпаемым запасом угля, особенно — коксующегося угля. В связи с этим мы сталкиваемся с необходимостью доставки этого природного богатства на рынки третьих стран морским путем через порты стран-соседей. Учитывая эти условия, мы завершили ряд исследовательских работ по условиям и возможностям морской перевозки горнорудной продукции Монголии в направлении рынков третьих стран через территории России и Китая. С целью гарантированного экспорта угля по конкурентоспособным ценам была создана совместная судоходная компании Монголии и Южной Кореи — «Монгол — Саммок Ложистикс». Мы предполагаем, что за единовременную морскую перевозку суда компании могут перевезти до 60 000 тонн навалочного груза», - рассказал директор Морской администрации министерства дорог и развития транспорта Монголии Саранжав Тувшинтөр.

В 2016 году Морская администрация Монголии подписала «Соглашение о Сотрудничестве» с администрацией морского порта Цзиньчжоу провинции Китая Ляонин, и в рамках задачи — развить данный порт как один из активно используемых морских выходов Монголии, в порту Цзиньчжоу было официально открыто представительство Морской администрации Монголии.

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