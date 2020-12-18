Ожидается, что к 2030 году Оюу-Толгой Монголии станет четвертым по величине медным рудником в мире

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto подтвердила, что рудник в Монголии будет стоить $ 6,75 млрд, добыча начнется в конце 2022 года.

Глобальная горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила в среду, что подземное расширение на ее медном руднике Оюу- Толгой в Монголии будет стоить 6,75 млрд долларов, так как у нее по-прежнему возникают разногласия с ее контрольной группой Turquoise Hill Resources по поводу финансирования рудника.

Оюу-Толгой – одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота, расположенное в регионе Южный Гоби в Монголии. Правительству Монголии принадлежит 34% акций проекта, а остальная часть принадлежит контролируемой Rio Tinto Turquoise Hill.

Проект был приостановлен, поскольку Монголия стремилась заключить более выгодную сделку, в то время как Rio Tinto и Turquoise были вовлечены в ссору из-за финансирования расширения, а затраты резко выросли из-за сложной геологии участка.

В среду Rio заявила, что прогресс в финансировании был «ограниченным», и повторила, что «по-прежнему придерживается мнения, что все акционеры должны вносить пропорциональный вклад» в разработку месторождения.

По словам горнодобывающей компании, расширение первой секции подземной зоны обеспечит устойчивую добычу к октябрю 2022 года. Ожидаемое воздействие COVID-19 учитывается в затратах.

«В целом мы считаем данное обновление позитивным для акций TRQ (Turquoise Hill), учитывая несколько более низкие капитальные затраты», - сказал клиентам аналитик Scotiabank Орест Вовкодоу.

Turquoise Hill ранее оценивала затраты на расширение рудника примерно в 6,85 миллиарда долларов. К середине утра его акции немного выросли до 15,13 канадских долларов.

Rio сказала, что Оюу-Толгой, как ожидается, будет производить 480 000 тонн меди в год в среднем с 2028 по 2036 год как на открытом, так и на подземном руднике, против 146 300 тонн в 2019 году только на открытом карьере.

Ожидается, что к 2030 году Оюу-Толгой станет четвертым по величине медным рудником в мире, говорится в сообщении компании. Rio сказала, что следующие две секции подземного рудника, которые позволят увеличить добычу до 95000 тонн руды в день, все еще изучаются, и первоначальные рекомендации ожидаются к середине 2021 года.

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