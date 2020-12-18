Tuned Global заключает новые «драматические» сделки в области потокового вещания в Азии и Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Tuned Global, специализирующаяся на потоковой передаче музыки и технологиях B2B, объявила о новых соглашениях и продлениях в азиатском регионе, включая Монголию, Таиланд и Японию.

В Монголии Tuned Global заключила контракт с Arrangement Vision Entertainment (AVE) на предоставление полностью интерактивного приложения для потоковой передачи музыки AV Play, которое также позволит пользователям заказывать выступления местных артистов.

В официальном пресс-релизе говорится, что по двум новым сделкам в Таиланде Tuned Global станет «крупным игроком на рынке, на котором, согласно отчету IFPI Global Music Report за 2019 год, выручка от потоковой передачи удвоилась».

Первый из них – с True Digital Group - подразделением True Corporation и владельцем TrueInternet, крупнейшего в стране интернет-провайдера и оператора мобильной связи TrueMove. Новое соглашение предусматривает, что музыкальный API Tuned Global будет «полностью интегрирован в экосистему развлекательных приложений True Digital, TrueID, обеспечивая такие функции, как управление пользователями, поиск и рекомендации».

Вторая тайская сделка заключена с компанией из гостиничного сектора: Tuned Global создаст свое фирменное приложение для фоновой музыки, чтобы предоставлять музыкальные услуги бизнес-клиентам этой компании и на ее площадках.

В Японии Tuned Global возобновила партнерство со стриминговым сервисом Line Music еще на два года (первый контракт подписан в 2016 году).

В официальном пресс-релизе говорилось, что технология Intaga от Tuned Global позволяет Tune Global «принимать большие объемы входящих файлов от правообладателей и доставлять контент в соответствующем формате в Line Music. Эта технология также позволяет Line Music эффективно управлять всеми аспектами управления каталогом».

Говоря о новых соглашениях / продлениях, Брайан Уильям Кларк, главный директор по продуктам True Digital Group, сказал: «Мы очень рады, что наконец-то начнем с Tuned Global. Их платформа чистая, масштабируемая и имеет множество функций, которые мы сделали. у них нет предшественников, все готово. Кроме того, они просто отличная команда для работы. Они инвестируют в настоящие отношения и вносят целостность в свою работу — я не рассматриваю их как поставщика, вместо этого я рассматриваю их как партнер».

Мисаки Ики, глава BD Line Music, добавил: «Мы рады возобновить наше давнее партнерство с Tuned Global. Их опыт в создании потокового устройства, а также их советы и глубокое понимание сектора потокового вещания на этом уникальном рынке были бесценны. Мы гордимся тем, что работаем с ними».

Tuned Global ведет активную деятельность в Азии с момента своего основания в 2011 году и курирует успешные технологические проекты в Индонезии, Малайзии и работает с операторами связи в Индии, Шри-Ланке и Мьянме.

Кон Расо, соучредитель и управляющий директор Tuned Global, сказал: «Я очень горжусь расширением присутствия компании на азиатском рынке. Наш флагманский продукт - это предоставление полного и комплексного решения под ключ, помогающее привлечь внимание пользователей. Это наши главные приоритеты, и новые сделки являются ярким и убедительным свидетельством того, что эта стратегия претворяется в жизнь. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими нынешними и новыми партнерами в регионе».

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