Польша вновь откроет посольство в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Польша вновь откроет свое посольство в столице Монголии Улан-Баторе в январе 2021 года, сообщил в четверг министр иностранных дел Польши. Збигнев Рау назвал это решение важным шагом в укреплении отношений между двумя странами.

Также в четверг посол Монголии в Польше Дорж Бархас был проинформирован о возобновлении работы посольства в Улан-Баторе на встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Марцином Пшидачем, главой дипломатической службы Анджеем Папежем и послом Польши в Монголии Кшиштофом Бойко.

Посольство Польши в Улан-Баторе было закрыто в 2009 году.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1950 году. В столице Польши присутствует монгольское посольство, посольства Польши на территории Монголии в настоящее время не имеется, посол Польши в Монголии находится и осуществляет свою деятельность в Варшаве. В Улан-Баторе функционирует Почётное консульство Польской Республики.

Товарооборот между странами невысокий, но по прогнозам имеет тенденцию к росту. Польский экспорт в Монголию состоит в основном из продуктов пищевой промышленности (34,3 %), пластмасс (24 %), продуктов животноводства (12,8 %), а также оборудования и машин (10,7 %). По данным на 2014 год общая сумма польского экспорта в Монголию составляла около 35,4 млн евро. В 2018 году положительное сальдо торгового баланса с Монголией составило 60 млн евро, более 90 % — польский экспорт. Импорт из Монголии в Польшу незначителен.

Приоритетными направлениями сотрудничества между странами являются: сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственного сырья, энергетика, транспорт, добыча угля (в том числе поставки из Польши горнодобывающего и аварийно-спасательного оборудования), сотрудничество в области образования и сфере высоких технологий.

Также Польша сотрудничает с Монголией в рамках программы грантов Министерства иностранных дел, одним из проектов является финансирование Центра для детей с ограниченными возможностями (синдромом Дауна) в Улан-Баторе.

В 2017 году Монголия получила от Польши связанный кредит на сумму 50 млн евро. Одним из проектов, которые были реализованы с использованием заемных средств, была покупка Монголией пожарных машин польского производства.

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