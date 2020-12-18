Рейнджеры столицы Монголии стали членами IRF

CentralAsia (MNG) - 17 декабря Департамент окружающей среды Улан-Батора стал членом Международной федерации рейнджеров (IRF).

Международная федерация рейнджеров (IRF) была основана в 1992 году в результате подписанного соглашения между Ассоциацией управления сельской местностью (CMA), представляющей рейнджеров в Англии и Уэльсе; Scottish сельской местности Rangers ассоциация (ГКДР); и Американская ассоциация смотрителей национальных парков (ANPR).

IRF - это некоммерческая организация, созданная для повышения осведомленности и поддержки важной работы рейнджеров по сохранению мирового природного и культурного наследия.

Роль IRF состоит в том, чтобы расширить возможности рейнджеров, поддерживая их национальные или государственные организации рейнджеров или помогая в создании местных ассоциаций рейнджеров в странах, где они в настоящее время не существуют. По состоянию на 2019 год IRF насчитывает более 100 ассоциаций рейнджеров. Более 60 стран подали заявки на один из трех типов членства - постоянное, временное и ассоциированное членство.

Цели IRF - обеспечить форум для рейнджеров со всего мира, чтобы они могли поделиться своими успехами и неудачами в защите всемирного наследия, а также способствовать передаче информации и технологий из стран, в которых управление охраняемыми территориями пользуется широкой общественной и государственной поддержкой для стран в управление охраняемыми территориями поддерживается в меньшей степени.

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