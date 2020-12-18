16-летний школьник стал самым молодым гроссмейстером Монголии по шахматам

CentralAsia (MNG) - 91-й Конгресс Всемирной шахматной федерации прошел онлайн с 1 по 6 декабря.

Д.Батсурэн, уроженец города Эрдэнэт аймака Орхон, спортсмен шахматного клуба «Дагшаахуу», ученик 33-й школы столичного района Баянзурх, выполнивший на этом съезде три стандарта на звание гроссмейстера, повышая свой зарубежный рейтинг на +23,2 от иностранных рейтингов и получил звание гроссмейстера, вершины шахмат, с более чем 2500 очками.

В результате Д.Батсурэн стал 8-м гроссмейстером Монголии среди мужчин и установил новый рекорд самого молодого гроссмейстера Монголии в возрасте 16 лет.

Гроссмейстер (GM (нем. Großmeister «большой мастер») — звание, присуждаемое шахматистам всемирной шахматной организацией ФИДЕ. Помимо чемпиона мира, гроссмейстер — это высший титул, который может получить шахматист. После достижения титул сохраняется пожизненно, хотя в исключительных случаях он может быть аннулирован за обман. Аббревиатура IGM для международного гроссмейстера также иногда используется, особенно в старой литературе.

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