Под председательством президента Узбекистана пройдет саммит СНГ

CentralAsia (UZ) - 18 декабря под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пройдет заседание Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.



В повестку дня саммита включены вопросы оценки современного состояния и перспектив развития многоплановых отношений в рамках СНГ по всем направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

В ходе заседания главы делегаций также рассмотрят проект Концепции дальнейшего развития СНГ на период до 2030 года и План по ее реализации, в которых определены стратегические цели и основные мероприятия взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу.

По итогам встречи планируется принять совместные заявления по случаю 75-летия создания Организации Объединенных Наций и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, а также решения по разным аспектам деятельности Содружества, в том числе о месте проведения очередного заседания Совета глав государств в 2021 году.