[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Под председательством президента Узбекистана пройдет саммит СНГ

CentralAsia (UZ) -  18 декабря под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пройдет заседание Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита включены вопросы оценки современного состояния и перспектив развития многоплановых отношений в рамках СНГ по всем направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

В ходе заседания главы делегаций также рассмотрят проект Концепции дальнейшего развития СНГ на период до 2030 года и План по ее реализации, в которых определены стратегические цели и основные мероприятия взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу.

По итогам встречи планируется принять совместные заявления по случаю 75-летия создания Организации Объединенных Наций и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, а также решения по разным аспектам деятельности Содружества, в том числе о месте проведения очередного заседания Совета глав государств в 2021 году.

print
  • В Узбекистане женщина пыталась утопить себя и своих детей (видео)
  • В Улан-Баторе коронавирус выявлен еще у 5 человек
  • Китайский зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы лунного грунта


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com