В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 12 852

- Таджикистан, общество
- 9:29, 18 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 17 декабря 42 человека были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 852 человек, из них выздоровели 12 295 пациентов или 95,7% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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