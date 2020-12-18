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  18 декабря 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 12 852

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 17 декабря 42 человека были выписаны из медучреждений страны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 852 человек, из них выздоровели 12 295 пациентов или 95,7% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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