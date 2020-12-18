На 18 декабря а Казахстане коронавирус выявлен у 690 человек. Всего — 145 213

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 690 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 98;
- Костанайская область - 68;
- город Алматы - 66;
- Восточно-Казахстанская область - 65;
- Северо-Казахстанская область - 64;
- Атырауская область - 60;
- Акмолинская область - 57;
- город Нур-Султан - 54;
- Алматинская область - 43;
- Западно-Казахстанская область - 36;
- Карагандинская область - 31;
- Жамбылская область - 25;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- город Шымкент - 2;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 145 213 случаев заражения коронавирусом.