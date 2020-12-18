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  18 декабря 2020
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На 18 декабря а Казахстане коронавирус выявлен у 690 человек. Всего — 145 213

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 690 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 98;

- Костанайская область - 68;

- город Алматы - 66;

- Восточно-Казахстанская область - 65;

- Северо-Казахстанская область - 64;

- Атырауская область - 60;

- Акмолинская область - 57;

- город Нур-Султан - 54;

- Алматинская область - 43;

- Западно-Казахстанская область - 36;

- Карагандинская область - 31;

- Жамбылская область - 25;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 5;

- Актюбинская область - 4;

- город Шымкент - 2;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 145 213 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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