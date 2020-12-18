[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На рынке в Ташкенте произошло братоубийство (видео)
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 25-летний парень зарезал своего брата на глазах у посетителей торгового центра "Абу Сахий", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Как сообщается, 16 декабря, примерно в 16:30 часов, гражданин Н.М., 1995 г.р. (ранее судимый, безработный) учинил ссору со своим братом, гражданином О.М., 1991 г.р. (ранее судимым, безработным). В результате этого, Н.М. нанес последнему несколько ударов ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Мужчина, получивший ранения в грудь, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Против его брата возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, принимаются меры по его розыску.

print
  • Города Центральной Азии в мировом рейтинге по индексу качества воздуха (список)
  • Мэрию Парижа оштрафовали за то, что в ее руководстве слишком много женщин
  • В Ашхабаде открылся магазин туркменской электронной техники


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com