На рынке в Ташкенте произошло братоубийство (видео)

На рынке в Ташкенте произошло братоубийство

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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 25-летний парень зарезал своего брата на глазах у посетителей торгового центра "Абу Сахий", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Как сообщается, 16 декабря, примерно в 16:30 часов, гражданин Н.М., 1995 г.р. (ранее судимый, безработный) учинил ссору со своим братом, гражданином О.М., 1991 г.р. (ранее судимым, безработным). В результате этого, Н.М. нанес последнему несколько ударов ножом в грудь и скрылся с места происшествия.

Мужчина, получивший ранения в грудь, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Против его брата возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, принимаются меры по его розыску.