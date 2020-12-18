[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минздрав Узбекистана приобрёл на $382 тыс лекарство от коронавируса, признанное ВОЗ неэффективным

CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана закупило у компании «Дори-Дармон» медикаментов на сумму 15,3 млрд сумов ($382,5 тысяч), следует из данных на портале госзакупок.

Среди закупленных препаратов - 500 000 упаковок гидроксихлорохина на сумму 3,9 млрд сумов (около $373 тыс).

Согласно исследованию, опубликованному в октябре Всемирной организацией здравоохранения, гидроксихлорохин был классифицирован как препарат, практически не влияющий на лечение COVID-19. Помимо гидроксихлороксина, в список таких препаратов вошли ремдесивир, лопинавир / ритонавир и интерферон.

"Промежуточные результаты скоординированных ВОЗ клинических испытаний "Solidarity" показали, что использование ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира / ритонавира и интерферона спустя 28 дней после заражения COVID-19 или у госпитализированных пациентов практически не влияло на смертность", отмечается в заявлении ВОЗ.

"Solidarity" («солидарность») – международное клиническое исследование, проводимое по инициативе Всемирной организации здравоохранения и ее партнеров в целях поиска эффективного лекарственного средства для лечения COVID-19.

print
  • Искусство миниатюры Узбекистана, Турции, Азербайджана и Ирана внесено в Список культурного наследия ЮНЕСКО
  • «До таких, как я вакцина еще не добралась», - Путин о вакцинации от коронавируса
  • В Ашхабаде женщину с двумя детьми в холод выселили на улицу (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com