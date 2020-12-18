Минздрав Узбекистана приобрёл на $382 тыс лекарство от коронавируса, признанное ВОЗ неэффективным

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана закупило у компании «Дори-Дармон» медикаментов на сумму 15,3 млрд сумов ($382,5 тысяч), следует из данных на портале госзакупок.

Среди закупленных препаратов - 500 000 упаковок гидроксихлорохина на сумму 3,9 млрд сумов (около $373 тыс).

Согласно исследованию, опубликованному в октябре Всемирной организацией здравоохранения, гидроксихлорохин был классифицирован как препарат, практически не влияющий на лечение COVID-19. Помимо гидроксихлороксина, в список таких препаратов вошли ремдесивир, лопинавир / ритонавир и интерферон.

"Промежуточные результаты скоординированных ВОЗ клинических испытаний "Solidarity" показали, что использование ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира / ритонавира и интерферона спустя 28 дней после заражения COVID-19 или у госпитализированных пациентов практически не влияло на смертность", отмечается в заявлении ВОЗ.

"Solidarity" («солидарность») – международное клиническое исследование, проводимое по инициативе Всемирной организации здравоохранения и ее партнеров в целях поиска эффективного лекарственного средства для лечения COVID-19.