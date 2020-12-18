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  18 декабря 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровел 561 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 561 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 129 525 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 16 089;

- Нур-Султан - 16 033;

- Восточно-Казахстанская область - 13 443;

- Атырауская область - 11 647;

- Карагандинская область - 10 930;

- Западно-Казахстанская область - 7670;

- Северо-Казахстанская область - 6882;

- Костанайская область - 6374;

- Павлодарская область - 6335;

- Алматинская область - 5559;

- Шымкент - 5285;

- Акмолинская область - 5288;

- Жамбылская область - 4376;

- Актюбинская область - 3450;

- Мангистауская область - 3444;

- Туркестанская область - 3439;

- Кызылординская область - 3281.

Коронавирус в Казахстане
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