В Казахстане число заболевших коронавирусной пневмонией резко сократилось за сутки

CentralAsia (CA) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 декабря.

Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 111 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44 338, летальных случаев - 468, выздоровевших - 32 036.