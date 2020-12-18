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  18 декабря 2020
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В Казахстане число заболевших коронавирусной пневмонией резко сократилось за сутки

CentralAsia (CA) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 декабря.

Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 111 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44 338, летальных случаев - 468, выздоровевших - 32 036.

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