Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом
- Азия и мир, общество
- 10:23, 18 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о своей помолвке. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
«Я сказал "да" с первого дня нашей встречи ... Это был наш маленький секрет, не так ли?» - написала Шарапова.
Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс.
Мария Шарапова в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
В этом году по версии Forbes, спортсменка вошла в рейтинг богатейших женщин США, заработавших состояние самостоятельно. Ее состояние оценивается в $200 млн.
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