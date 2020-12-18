Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом

Мария Шарапова и Александр Гилкс

CentralAsia (CA) - Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о своей помолвке. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

«Я сказал "да" с первого дня нашей встречи ... Это был наш маленький секрет, не так ли?» - написала Шарапова.

Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс.

Мария Шарапова в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

В этом году по версии Forbes, спортсменка вошла в рейтинг богатейших женщин США, заработавших состояние самостоятельно. Ее состояние оценивается в $200 млн.