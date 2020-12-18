«До таких, как я вакцина еще не добралась», - Путин о вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции сообщил, что пока не прививался вакциной от коронавируса.



«Специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я вакцина еще не добралась. Я гражданин законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину не поставил. Но я обязательно сделаю, как только это станет возможным», - сказал он.



Путин проинформировал, что необходимо провести массовую вакцинацию от коронавируса. «Об этом говорят не только отечественные вирусологи, но и их коллеги во всем мире. Один из путей преодоления пандемии — это массовая вакцинация и именно она должна создать общенациональный иммунитет. Наша вакцина эффективная и безопасная. Я не вижу причин не вакцинироваться», - добавил Путин.

Также президент России отметил, что прежде чем помогать другим странам вакцинами, надо сначала провести вакцинацию внутри страны.

«Нам пока не хватает оборудования, чтобы выпускать необходимое количество вакцины. Но мы можем использовать производственные площадки в других странах для увеличения наших технологических возможностей по производству вакцины», - пояснил он.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе этого года.