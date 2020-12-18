В Монголии за сутки выздоровело рекордное число зараженных коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией — 89 человек. Об этом 18 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Таким образом, из 941 случая заражения, зарегистрированного в Монголии, вылечены 473 человека или 50,3% от общего количества.

За прошедшие сутки в Монголии проведено 9070 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 18 новых случаев заражения в Улан-Баторе.

В аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Дорноговь, Говьсумбэр и Архангай за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев.

Согласно последним данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 941 человека, из них 473 пациента полностью выздоровели и 552 — стационарно лечатся.

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