В Узбекистан привезли первые в стране китайские электромобили BYD

CentralAsia (UZ) - Электромобили BYD привезли в Узбекистан. Это три модели, в том числе новейший седан Han EV. Он только 3 месяца назад вышел на китайский рынок и до сих пор за рубеж не поставлялся, сообщает издание Китайские-автомобили.рф.

Как рассказали «Китайским автомобилям» в компании-дистрибьюторе, пока в Узбекистан привезли по два седана Han EV и Qin Pro и два кроссовера Song Pro.

Как сообщается, версия Han EV Premium Long-Range RWD стоит от 63 535 долларов, High-Performance Flagship 4WD — от 68 650 долларов. Qin Pro в зависимости от комплектации стоят от 35 850 и 42 050 долларов соответственно. BYD Song Pro в Узбекистане стоит 48 850 долларов.