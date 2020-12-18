В Узбекистане за сутки выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего 75675

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 75675 (+137).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

В Ташкенте за прошедшие сутки выздоровели 119 пациентов, всего вылечились от коронавируса 72 961 (+151) человек, показатель выздоровления составил 97%.

Из 2102 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 169 находятся в тяжёлом состоянии, 33 - в критическом.