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  18 декабря 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 137 новых случаев коронавируса. Всего 75675

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 75675 (+137).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

В Ташкенте за прошедшие сутки выздоровели 119 пациентов, всего вылечились от коронавируса 72 961 (+151) человек, показатель выздоровления составил 97%.

Из 2102 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 169 находятся в тяжёлом состоянии, 33 - в критическом.

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