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  18 декабря 2020
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Суд Франции приговорил террориста к пожизненному сроку за неудавшийся теракт

CentralAsia (CA) -  Уголовный суд Парижа приговорил к пожизненному заключению марокканца Аюба аль-Хаззани, который напал на пассажиров в скоростном поезде Thalys 21-го августа 2015 года. Об этом сообщает Euronews.

Мужчина, вооруженный автоматом и пистолетом был обезврежен пассажирами после того, как он вышел из туалета с оружием наперевес. В ходе противостояния нападавший успел ранить одного из тех, кто встал у него на пути.

Очевидцы сообщают, что более серьезных последствий удалось избежать благодаря проблемам с автоматом: когда аль-Хаззани пытался открыть огонь, его заклинило. Рядом оказались американские военные — отпускники Спенсер Стоун и Алек Скарлатос. Им удалось обезоружить нападавшего.

В ходе разбирательства аль-Хаззани поначалу утверждал, что это была попытка ограбления. Между тем, он находился под подозрением в связях с радикальными исламистами и, по данным следствия, регулярно изучал соответствующие материалы в сети. Впоследствии обвиняемый дал признательные показания. Он сообщил, что приехал в Европу из Сирии и хотел отомстить американцам за бомбардировки на Ближнем Востоке. Аль-Хаззани назвал себя «джихадистом», но настаивал, что не собирался убивать женщин и детей.

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