[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская спортсменка завоевала первое место чемпионата Азии по шахматам среди студентов

CentralAsia (MNG) -  Онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов продолжается.

Студентка Института физической культуры и спорта «Мон-Алтиус» Монголии, мастер спорта международного класса Э.Хулан в женской одиночной категории завоевала титул чемпиона Азии, на этом турнире и стала чемпионкой Азии по шахматам. Еще одна монголка — студентка Монгольского Государственного университета Т.Номиндалай завоевала бронзовую медаль, набрав 7.0 очков.

Из-за глобальной вспышки коронавирусной инфекции был отменен чемпионат Азии по шахматам среди студентов, который должен был пройти в Иране. Однако Иранская федерация студенческого спорта при поддержке Азиатской федерации студенческого спорта и Азиатской шахматной федерации проводит этот турнир на онлайн-платформе www.chess.com с 14 по 29 декабря.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольская спортсменка завоевала первое место чемпионата Азии по шахматам среди студентов
  • Узбекистанцы отправили за рубеж $1,08 миллиарда с начала года, - ЦБ
  • ВБ одобрил выделение Узбекистану $500 млн на реформы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com