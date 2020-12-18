Монгольская спортсменка завоевала первое место чемпионата Азии по шахматам среди студентов

CentralAsia (MNG) - Онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов продолжается.

Студентка Института физической культуры и спорта «Мон-Алтиус» Монголии, мастер спорта международного класса Э.Хулан в женской одиночной категории завоевала титул чемпиона Азии, на этом турнире и стала чемпионкой Азии по шахматам. Еще одна монголка — студентка Монгольского Государственного университета Т.Номиндалай завоевала бронзовую медаль, набрав 7.0 очков.

Из-за глобальной вспышки коронавирусной инфекции был отменен чемпионат Азии по шахматам среди студентов, который должен был пройти в Иране. Однако Иранская федерация студенческого спорта при поддержке Азиатской федерации студенческого спорта и Азиатской шахматной федерации проводит этот турнир на онлайн-платформе www.chess.com с 14 по 29 декабря.

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