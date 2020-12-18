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  18 декабря 2020
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В Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Верховный суд Бразилии разрешил властям «косвенно принуждать» население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщает местное издание Folha.

Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться «косвенными мерами», приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.

Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека - любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.

Как пишет РИА Новости, этим решением власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.

Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.

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