В Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от коронавируса

CentralAsia (CA) - Верховный суд Бразилии разрешил властям «косвенно принуждать» население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщает местное издание Folha.

Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться «косвенными мерами», приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.



Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека - любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.



Как пишет РИА Новости, этим решением власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.



Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.