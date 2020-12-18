Монгольские пастухи будут платить налоги с 2021 года

CentralAsia (MNG) - На долгие годы монгольские пастухи были освобождены от налогов, за что имели огромные головы скота.

Новый закон о животноводстве, принятый парламентом Монголии, вступит в силу с января 2021 года. Согласно закону, пастухи будут платить налоги в размере от 1000 до 2000 тугриков или 35 - 70 центов за голову скота в зависимости от местонахождения.

Национальная перепись поголовья скота проводится по всей стране с 15 декабря. По статистике 2019 года поголовье составляло 70,9 голов; это на 4,5 миллиона голов или 6,8 процента больше, чем в предыдущем году.

Прошлой весной поголовье домашнего скота выросло до 90 миллионов. Впоследствии в Монголии было забито 20 миллионов животных для местного потребления и экспорта. Предполагается, что налоги на домашний скот составят от 70 до 140 миллиардов тугриков (около $ 26 млн - $52 млн).

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