Назван фактор, который остановит распространение коронавируса

CentralAsia (CA) - Группа американских и французских ученых провела исследование, в результате которого выяснила, что в летние месяцы темпы распространения COVID-19 снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета на коронавирус. В то же время специалисты заявили, что сезонное влияние солнечного излучения на передачу болезни невелико по сравнению с факторами социальной безопасности.

Ученые, политики и работники здравоохранения стремятся определить, в какой степени COVID-19 может стать сезонным заболеванием. От понимания этого аспекта зависит стратегия реагирования на пандемию, пишет РИА Новости.



Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из Гарвардского университета и французского Университета Пари-Сакле применили набор статистических методов, чтобы проанализировать, как четыре переменные — УФ-излучение, температура, влажность и осадки — коррелируют с ежедневным темпом роста случаев COVID-19 — показателем того, насколько быстро болезнь распространяется в том или ином регионе.



«Мы взяли множество разрозненных наборов данных из статистических агентств разных стран и согласовали их, чтобы создать глобальный набор данных, состоящий из более чем трех тысяч пространственных единиц», - говорит первый автор статьи Таммы Карлтон из Школы экологической науки и менеджмента Брена.



Авторы также оценили время задержки между изменениями погодных условий и зарегистрированными случаями COVID-19, учитывая инкубационный период вируса, а также дополнительные задержки из-за тестирования.



Исследователи обнаружили доказательства того, что УФ-излучение солнечного света снижает передачу COVID-19, но незначительно. К примеру, темпы среднесуточного прироста заболевших COVID-19 в Лос-Анджелесе в июне составили 12% по сравнению с 13 в мае.



Модель показала, что в северных регионах с умеренным климатом за период с января по июнь темпы роста должны снизиться на 7,4% пункта, а к декабрю — увеличиться на 7,8% пункта. В южном полушарии, соответственно, картина будет обратной.



При этом ученые считают, что УФ-излучение — главный природный фактор, влияющий на распространение коронавирусной инфекции.



«Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению», - говорит еще один автор исследования Кайл Менг, экономист-эколог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.



За влиянием УФ-излучения на передачу COVID-19 могут стоять несколько факторов. Первый — биологический. Ультрафиолет разрушает нуклеиновые кислоты, которые вирус использует для кодирования своей генетической информации. Другой фактор — поведенческий. Летом, когда солнечно, люди чаще выходят на улицу, что делает вирус более уязвимым.



Участвовавший в исследовании научный сотрудник Гарварда Джонатан Проктор считает, что УФ-излучение может инактивировать вирус в процессе его передачи, например, когда он находится в воздухе или на открытой поверхности.



«Так же, как ультрафиолет может разрушить нашу собственную ДНК, если мы не используем солнцезащитный крем, он может повредить вирус COVID-19», — отмечает Проктор.



По мнению авторов, сезонное влияние ультрафиолета на передачу болезни существует, но оно в целом невелико по сравнению с действенностью мер социального дистанцирования, таких как запрет на поездки, закрытие школ или изоляция дома.