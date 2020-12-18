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  18 декабря 2020
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«Какой год, такие украшения»: В соцсетях высмеяли инсталляции, установленные к Новому году в Навои

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях пользователи выложили фотографии декораций, которые установили к Новому году местные власти города Навои в Навоийской области.

«Какой год, такие украшения», - комментирует в группе «Troll.uz» блогер Умид Гафуров.

Пользователи задаются вопросом, что имели ввиду авторы инсталляций. Некоторые с иронией предположили, что это гигантские соски или же насадки от огромных тепловизоров, что вполне созвучно с годом, прошедшим на фоне пандемии.

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