«Какой год, такие украшения»: В соцсетях высмеяли инсталляции, установленные к Новому году в Навои

CentralAsia (UZ) - В соцсетях пользователи выложили фотографии декораций, которые установили к Новому году местные власти города Навои в Навоийской области.

«Какой год, такие украшения», - комментирует в группе «Troll.uz» блогер Умид Гафуров.

Пользователи задаются вопросом, что имели ввиду авторы инсталляций. Некоторые с иронией предположили, что это гигантские соски или же насадки от огромных тепловизоров, что вполне созвучно с годом, прошедшим на фоне пандемии.