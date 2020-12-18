ВБ одобрил выделение Узбекистану $500 млн на реформы

CentralAsia (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 500 млн долларов в рамках операции в поддержку политики развития (ОППР). Ее цель – содействие реализации дальнейших социально-экономических реформ в прозрачной и инклюзивной форме, сообщили в пресс-службе банка.

В рамках данной операции правительству была оказана поддержка в смягчении негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19), а также в реализации реформ, обозначенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017-2021 гг.

Как отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли: "Данная операция поддерживает стремление правительства сделать так, чтобы переходный период с самого начала приносил гражданам конкретную пользу. Так, меры по прекращению действия ограничительных мер режима прописки, выход государства из сектора производства хлопка, улучшение безопасности женщин и большие экономические возможности для них, а также социальная защита домохозяйств с низким уровнем доходов окажут положительное влияние на благополучие наиболее уязвимых слоев населения, особенно в период пандемии COVID-19".

Ранее при содействии ОППР в Узбекистане осуществлены такие проекты, как преобразование системы прописки в механизм электронной регистрации граждан по месту жительства, отмена практики установления государством плана по производству хлопка и его обязательной продаже и другие.