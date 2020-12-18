В Туркменистане сбежал заключенный. В регионе объявлено усиление

CentralAsia (TM) - По многочисленным сообщениям, поступающим из Туркменистана, в Балканском велаяте страны из мест лишения свободы сбежал заключенный. В социальных сетях распространяется его фото, имя не указывается, но сообщается, что он — «особо опасный преступник».

Несколько независимых друг от друга источников turkmen.news в Туркменбаши (бывший Красноводск) подтвердили, что это на самом деле так. В городе заметно полицейское усиление; на трассах, ведущих в Балканабад и Гарабогаз, досматривается автотранспорт. Участковые полицейские ходят по домам жителей, показывают фотографию этого человека и просят сообщить в полицию, если увидят его или похожего на него человека.

Усиление коснулось жителей и других регионов. 17 декабря источник turkmen.news в столице сообщил, что из-за побега были закрыты несколько постов на трассе из Марыйского велаята в Ашхабад. Автомобилям пришлось разворачиваться и ехать назад, а пассажирам обходить по пескам закрытые посты и ловить машины, которые также были вынуждены ехать обратно. В результате, поездка у людей отняла больше времени, чем они рассчитывали.

Последний известный случай, когда из туркменской колонии сбежал заключенный, произошел более 7 лет назад, 28 октября 2013 года. Мужчина угнал с территории исправительной колонии MR-K/16 города Байрамали (Марыйский велаят) пожарную машину, протаранил ею ворота и сбежал. Его поймали спустя несколько дней.