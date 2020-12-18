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  18 декабря 2020
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ЕБРР предоставил Узбекистану кредит на $2,8 млн для производства одноразовых медицинских перчаток

CentralAsia (CA) -  В связи со значительным увеличением спроса на доступные медицинские товары в Узбекистане, вызванного вспышкой пандемии Covid-19, ЕБРР выделил кредит в местной валюте, эквивалентный 2,8 млн долларов США.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Узбекистане, выделенные средства позволят Healthline, ведущему отечественному производителю и продавцу одноразовых медицинских изделий, запустить третью линию по производству одноразовых медицинских перчаток. Средства в местной валюте защитят заемщика от валютных рисков, отметили в организации.

Новая производственная линия будет запущена в первом квартале 2021 года и поможет расширить основную производственную площадку Healthline в Ташкенте.
Компания будет в состоянии удовлетворять постоянно растущий внутренний спрос на одноразовые медицинские изделия, рост которого, как ожидается, будет составлять до 11 процентов в год в течение следующих пяти лет. Healthline также сможет увеличить экспорт в страны Центральной Азии и выйти с продукцией на новые рынки, включая Россию, Европу и Северную Америку.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,92 млрд евро в 85 проектов в Узбекистане.

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