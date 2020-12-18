Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 2,8 млн

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 132 (18%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 539 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598 900 человек.