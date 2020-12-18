IFC поддерживает MCS Group для защиты предприятий и рабочих мест в Монголии

CentralAsia (MNG) - Новые инвестиции помогут диверсифицированному конгломерату в Монголии сохранить рабочие места, улучшить операции и продолжить расширение в стране в условиях пандемии COVID-19, поддерживая более 10 000 сотрудников и тысячи своих малых и средних поставщиков.

IFC, член Группы Всемирного банка, предоставляет MCS Group новый заем в размере 130 миллионов долларов США в рамках своих стратегических усилий по повышению устойчивости предприятий, пострадавших от пандемии, с долгосрочным финансированием для укрепления структуры капитала MCS.

«Это новое финансирование поможет нам улучшить наше финансовое положение и защитить нашу рабочую силу», - сказал Гантөмөр Лингов, генеральный директор MCS Holding LLC. «Это также позволит нам продолжать предоставлять качественные услуги и товары монгольскому народу в эти беспрецедентные времена. IFC — один из первых иностранных кредиторов MCS, который активно поддерживал нас в последнее десятилетие».

MCS Group имеет более 20 дочерних компаний, работающих в подотраслях, включая информационные и коммуникационные технологии, потребительские товары и услуги, горнодобывающую промышленность, проектирование и инфраструктуру, недвижимость, здравоохранение и туризм. MCS, один из крупнейших работодателей в Монголии, предоставляет около 10 000 рабочих мест и работает с более чем 20 000 физических лиц и местных предприятий, которые являются ее клиентами и поставщиками. MCS также делает ежегодные закупки на сумму более 450 миллионов долларов США у более чем 3500 местных поставщиков, многие из которых являются МСП.

«Поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на экономику Монголии, важно найти способы удовлетворить как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые потребности ее предприятий», - сказал Руфат Алимарданов, постоянный представитель IFC в Монголии. «Поддержка системно важного бизнеса также свидетельствует о нашей твердой решимости внести свой вклад в устойчивое восстановление Монголии в эти непростые времена».

IFC — член Группы Всемирного банка - является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Мы работаем более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2020 финансовом году мы инвестировали 22 миллиарда долларов в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения крайней нищеты и повышения общего благосостояния.

MCS Group — основанная в 1993 году как консалтинговая компания по вопросам энергетики во время перехода Монголии от социализма к демократии, MCS управляет предприятиями во многих секторах, которые имеют жизненно важное значение для ускорения экономического роста Монголии. Сегодня MCS — один из крупнейших бизнес-конгломератов в Монголии, управляющий ведущими компаниями в области машиностроения, энергетики, связи, недвижимости, горнодобывающей промышленности, товаров повседневного спроса, здравоохранения и гостеприимства.

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