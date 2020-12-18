В России за сутки от коронавируса умерли свыше 600 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 611 человек, передает оперативный штаб.



Рекорд по ежедневному приросту летальных исходов от COVID-19 в России был установлен 11 декабря — 613 умерших.



Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 84 и Москве - 72.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 49 762 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,7 млн человек, из них выздоровели 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 598 900 пациентов.