В Финляндии создали чихающего робота (фото)

CentralAsia (CA) - В Финляндии разработали специальный робот для изучения распространения коронавируса по воздуху. Состав и размер «выдыхаемых» роботизированной головой капель и аэрозолей может быть точно установлен и воспроизведен повторно — такой точности в исследованиях с участием человека добиться невозможно. Робот был собран в рамках совместного проекта Университета Тампере и Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии.



Как пишет газета Helsingin Uutiset, разработка поможет изучить эффективность использования разных типов масок и воздухоочистительных фильтров. Роботизированная голова человека формирует при кашле, чихании и дыхании капли и аэрозоли определенного размера и состава.



«При помощи специального устройства мы можем добиться определенного размера аэрозолей, которые будут сопоставимы с аэрозолями, выдыхаемыми человеком при чихании и кашле», — говорит адъюнкт-профессор аэрофизики Университета Тампере Топи Рёнккё.



Замеры, сделанные во время проведения экспериментов с роботом, будут использоваться для улучшения программ компьютерной симуляции. Исследовательский центр VTT, Университет Тампере и Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изучают механизмы заражения от капель и аэрозолей и способы снижения рисков заражения.



Капли, образовавшиеся при кашле и чихании, быстро высыхают, но микроскопические частицы могут оставаться в воздухе несколько часов. Также аэрозоли в небольшом объеме формируются во время дыхания, речи и, например, пения. Организация Business Finland выделила на проект около 300 тысяч евро.

