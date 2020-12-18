В Ташкенте на Новый год сделали платным вход в Tashkent City

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистане вход в парк Tashkent City в предновогодние и новогодние дни сделали платным.

По сообщению администрации комплекса «Tashkent City», с 17 декабря по 10 января 2021 года стоимость входа в парк составит 10 000 сумов ($1) для взрослых старше 12 лет, 5 000 сумов ($0,5) для детей от 5 до 12 лет и 5 000 сумов для лиц пенсионного возраста. При этом с детей до 5 лет и инвалидов плата за вход в парк не взимается. Для желающих проехать на автомобиле цена билета составляет 20 000 сумов ($2).

В соцсетях многочисленные пользователи выражают недовольство, комментируя распространённую копию приказа, подписанного директором комплекса «Tashkent City» Бахромом Ризаевым 15 декабря этого года платном входе в парк на новогодние праздники.

Один из таких пользователей заявил, что в соответствии с законом подобные приказы могут принимать только члены местного совета народных депутатов, другой пользователь назвал этот приказ ограничением прав граждан.

Деловой центр «Tashkent City» - это самая масштабная парковая зона в Узбекистане площадью 18,6 га. Здесь располагаются такие объекты, как первый в Узбекистане 7D кинотеатр (Flying theatre), планетарий, музей восковых фигур. Здесь также сооружен искусственный водоём площадью 1,5 га со множеством фонтанов и водным шоу.