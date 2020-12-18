Пользователи соцсетей припомнили мэру Ташкента сказанные им слова о бесплатном входе в Tashkent city

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей напомнили главе Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву его слова, сказанные во время открытия делового комплекса "Tashkent city".

На церемонии открытия Джахонгир Артыкходжаев заявил, что "Tashkent city" является достижением всех ташкентцев и гостей столицы, и потому вход в парк будет бесплатным. Видео с выступлением градоначальника распространилось в узбекском сегменте соцсетей.

Ранее сообщалось о том, что вход в парк Tashkent city в новогодние праздники сделали платным. Соответствующее решение вынес директор комплекса Tashkent city, что вызвало большой резонанс в соцсетях.

По сообщениям местных СМИ, в администрации столицы Узбекистана на просьбу журналистов прокомментировать введение платы за вход в парк, заявили, что власти Ташкента к данному вопросу не имеют никакого отношения.



