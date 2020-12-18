Посол Таджикистана в РФ встретился с Генеральным секретарем ОДКБ

CentralAsia (TJ) - В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялась встреча посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



Посол проинформировал Зася о приоритетах Таджикистана в период его председательства, направленных на укрепление взаимодействия по обеспечению безопасной и спокойной жизни народов государств-членов ОДКБ.



Генеральный секретарь отметил важность приоритетов таджикской стороны для деятельности организации, которые затрагивают политическое, военное, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере противодействия вызовам и угрозам.



Стороны обсудили вопросы реализации приоритетов Таджикистана в ходе его председательства в ОДКБ в 2020-2021 годах и обменялись мнениями по актуальным проблемам, представляющим взаимный интерес.



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